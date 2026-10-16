Первую литургию в новом храме в Черноголовке планируют на начало декабря

16 октября 2026, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил строящийся Воскресенский храм и прилегающую территорию на улице Центральной в Черноголовке. Его сопровождали временно исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Пирогов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.





Храм посвящён Воскресению Христову. Композиция строения – кубообразная. Такое архитектурное решение позволяет проводить литургии для большого числа прихожан. Высота сооружения вместе с крестом – без малого 47 метров, площадь застройки – более 370 квадратных метров. Это долгожданное сооружение для жителей Черноголовки.

«Почти два года назад я был здесь на закладке первого камня. Храм появился по просьбе жителей. В 2024 году они обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву, и строительство началось при его поддержке. Оно велось на средства меценатов и пожертвования прихожан. Храм возводят на берегу реки Черноголовки у Поклонного креста и мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Посмотреть на него приезжают уже сейчас. Когда все работы завершатся, сюда можно будет приходить не только на службы, но и просто провести время с детьми», – подчеркнул Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

«В нём уже смонтировали главный купол и окна, освятили крест, провели отопление и электричество. Снаружи утепляют кирпичную кладку, а внутри подготовили к росписи стены. Следующий этап – полы, иконостас и входные двери», – рассказал директор по капитальному строительству ООО «ГК Черноголовка» Сергей Капитонов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

«Открытие храма – событие знаменательное для всей Московской области. В наукограде, где никогда не было каменного храма он особенно нужен. Уже сейчас здесь есть возможность пройти вокруг, помолиться, просто полюбоваться. Это дорогого стоит», – отметил епископ Николай.