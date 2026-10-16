Первую литургию в новом храме в Черноголовке планируют на начало декабря
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил строящийся Воскресенский храм и прилегающую территорию на улице Центральной в Черноголовке. Его сопровождали временно исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Пирогов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
Храм посвящён Воскресению Христову. Композиция строения – кубообразная. Такое архитектурное решение позволяет проводить литургии для большого числа прихожан. Высота сооружения вместе с крестом – без малого 47 метров, площадь застройки – более 370 квадратных метров. Это долгожданное сооружение для жителей Черноголовки.
«Почти два года назад я был здесь на закладке первого камня. Храм появился по просьбе жителей. В 2024 году они обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву, и строительство началось при его поддержке. Оно велось на средства меценатов и пожертвования прихожан. Храм возводят на берегу реки Черноголовки у Поклонного креста и мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Посмотреть на него приезжают уже сейчас. Когда все работы завершатся, сюда можно будет приходить не только на службы, но и просто провести время с детьми», – подчеркнул Брынцалов.
Пирогов рассказал, что сейчас верующие ходят в небольшую деревянную церковь великомученика Пантелеимона, где помещаются не все желающие. Новый храм станет местом притяжения для жителей города.
«В нём уже смонтировали главный купол и окна, освятили крест, провели отопление и электричество. Снаружи утепляют кирпичную кладку, а внутри подготовили к росписи стены. Следующий этап – полы, иконостас и входные двери», – рассказал директор по капитальному строительству ООО «ГК Черноголовка» Сергей Капитонов.
По прогнозам строителей, к началу декабря храм подготовят к первой службе. Далее его откроют для посещения, а параллельно внутри будут проводить роспись и декорирование помещений.
«Открытие храма – событие знаменательное для всей Московской области. В наукограде, где никогда не было каменного храма он особенно нужен. Уже сейчас здесь есть возможность пройти вокруг, помолиться, просто полюбоваться. Это дорогого стоит», – отметил епископ Николай.
Одновременно у храма благоустраивают территорию – мостят дорожки, а за счёт регионального бюджета вдоль реки создают прогулочную зону и готовят парковку. По словам Брынцалова, в следующем году рядом разобьют парк почти на шесть гектаров.
На территории Московской области доступны к посещению 1228 приходов, 1682 храма, 318 часовен, 23 монастыря и девять подворий.