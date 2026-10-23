В Королёве открыли Школу креативных индустрий и набрали 40 учащихся
В Королёве на базе Детской школы искусств торжественно открыли Школу креативных индустрий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Новое отделение появилось в учебном заведении в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2030 годы.
«Обучать в Школе креативных индустрий будут по двум направлениям: «Звукорежиссура» и «Дизайн». Для этого уже набрали 40 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята научатся создавать востребованные креативные продукты и проекты, анализировать творческие кейсы, овладеют навыками проектной и исследовательской деятельности. Из научат решать художественные и организационные задачи», – отметили в ведомстве.
Студия звукорежиссуры укомплектована высокотехнологичным оборудованием – звукоизоляционной кабиной, конденсаторным микрофоном, цифровым проигрывателем, портативными компьютерами с программами для записи и редактирования звука, радиомикрофонами, динамическими наушниками, вспомогательным оборудованием.
Для студии дизайна закупили персональные компьютеры с программным обеспечением для 4D- и 3D-моделирования, векторной и растровой графики, графическими и выездными планшетами, многофункциональным устройством для печати и сканирования, 3D-сканером, 3D-принтером. Появился также лазерный станок для гравировки по дереву, фанере, оргстеклу, коже, керамике и другим материалам.
«Это уже третья школа креативных индустрий, открытая в текущем году в Подмосковье. В августе появилась ШКИ на базе Дубненской детской школы искусств, а в сентябре – в Ивантеевке на базе Пушкинской детской школы искусств», – добавили в ведомстве.
Там добавили, что открытие Школы креативных индустрий в Королёве расширит спектр образовательных возможностей для детей и подростков, обеспечит преемственность между классическим художественным образованием и современными креативными профессиями.