В Королёве открыли Школу креативных индустрий и набрали 40 учащихся

23 октября 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Королёве на базе Детской школы искусств торжественно открыли Школу креативных индустрий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Новое отделение появилось в учебном заведении в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2030 годы.

«Обучать в Школе креативных индустрий будут по двум направлениям: «Звукорежиссура» и «Дизайн». Для этого уже набрали 40 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята научатся создавать востребованные креативные продукты и проекты, анализировать творческие кейсы, овладеют навыками проектной и исследовательской деятельности. Из научат решать художественные и организационные задачи», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Это уже третья школа креативных индустрий, открытая в текущем году в Подмосковье. В августе появилась ШКИ на базе Дубненской детской школы искусств, а в сентябре – в Ивантеевке на базе Пушкинской детской школы искусств», – добавили в ведомстве.