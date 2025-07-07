В Котельниках обновили площадку для собак

В Котельниках появилась современная площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Инициатива обновления пространства для домашних питомцев поступила от местной жительницы через городской чат #НаБлаго и была оперативно реализована местными властями.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Проект разрабатывался при участии кинолога для обеспечения комфорта и безопасности питомцев. Новая площадка соответствует всем современным стандартам и имеет необходимые для выгула и дрессировки собак элементы: кубы крупного размера, барьеры, качели, тоннель, мостик, а также безопасное песчаное покрытие для защиты лап. Все препятствия экологичны и изготовлены из переработанных упаковок из-под кормов для животных.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Инвестором площадки выступил холдинг «Четыре лапы».