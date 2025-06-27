Пассажирам подмосковных автобусов напомнили правила перевозки питомцев
Перевозка домашних животных в автобусах Мострансавто разрешена при соблюдении ряда правил. О них пассажирам напомнили в компании-перевозчике, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Собак мелких пород массой до 10 килограммов пассажиры имеют права перевозить на руках или в специальной переноске, отдельная плата за проезд питомца в этом случае не требуется. Собаки-поводыри тоже ездят бесплатно, но они обязательно должны быть в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком», — говорится в сообщении.Перевозить крупных и средних собак можно только в наморднике и на поводке, за их провоз взимается плата: в городском транспорте она составляет 63 рубля, на пригородных маршрутах цена зависит от расстояния поездки.
Прочих домашних животных — кошек, грызунов, птиц и др. — можно перевозить только в переноске или клетке габаритами, не превышающими в сумме 120 см.