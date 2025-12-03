В Красногорске покажут премьеру «Щелкунчика» с участием более 130 танцовщиков
В ДК «Подмосковье» в Красногорске 7 декабря состоится премьера балета «Щелкунчик». В постановке примут участие более 130 человек.
Зрители увидят двухактный балет на музыку Петра Чайковского в хореографии Василия Вайнонена, рассказала «Радио 1» постановщик спектакля – заведующая Красногорским хореографическим училищем, заслуженная артистка России Наталья Огнева.
«В культурном сердце Красногорска, в ДК «Подмосковье», пройдёт уникальное событие, которое, мне кажется, войдёт в летопись нашего училища. Мы представим не просто спектакль, а новогоднее чудо – премьеру полномасштабного двухактного балета «Щелкунчик». На сцене будут более 130 человек, около 120 из них – студенты училища, 12 – воспитанники школы «Вдохновение», а также шесть наших педагогов. Мы трудились несколько месяцев. Это целый мир, который жил одним дыханием, одной мечтой, одним волшебным словом – «Щелкунчик». Было проведено более 300 часов репетиций, чтобы сказка ожила именно в Красногорске, именно сейчас, в преддверии самого светлого и доброго праздника – Нового года», – рассказала хореограф.
Огнева пояснила, почему для постановки была выбрана именно версия Василия Вайнонена.
«Она появилась на сцене в 1934 году. На мой взгляд, это удивительная версия, потому что она одна из самых сложных и совершенных в мировом репертуаре. Она может идти как в учебном учреждении высокого уровня, так и в театрах оперы и балета. Её показывают в Вагановской академии, в Мариинском театре. Она и уникальная, и универсальная. А в Большом театре идёт версия Юрия Григоровича, поставленная в 1966 году», – рассказала собеседница «Радио 1».По словам Натальи Огневой, несмотря на сложность постановки, она будет представлять собой детскую сказку.
«Она с фокусами, с красочными костюмами, где акцент делается на танцы. Кульминация спектакля – когда маленькие герои, Маша и Принц Щелкунчик, превращаются в больших. Здесь задействованы грандиозные декорации. Великолепен «Вальс снежинок», который заставляет замирать сердце. Четыре группы кордебалета создают снежный вихрь, а солисты задают специальный темп, ритм. В финале все снежинки улетают за кулисы, и по заднику выходят самые маленькие воспитанники – танцоры школы «Вдохновение».На сцене будут использованы три плана декораций, яркие костюмы и детали, воссоздающие атмосферу конца XVIII века.