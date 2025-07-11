ОЭЗ «Ступино Квадрат» по итогам 2024 года показала стопроцентную эффективность

11 июля 2025, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная особая экономическая зона «Ступино Квадрат» получила за 2024 год 100% сводного показателя эффективности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на отчёт Минэкономразвития России о результатах функционирования ОЭЗ.







«Четыре особые экономические зоны Подмосковья в этом отчёте признаны эффективными. Максимальную оценку в 100% получила ОЭЗ «Ступино Квадрат». Высокий процент и у ОЭЗ «Дубна» – 93%. В «зелёную зону» отчёта вошли подмосковные ОЭЗ «Кашира» и ОЭЗ «Исток» во Фрязине», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.