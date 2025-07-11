Фестиваль «Традиция» в усадьбе Захарово объединит более 50 событий
В Захарове 12 июля пройдёт 10-й ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Он объединит более 50 событий, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«Фестиваль возрождает вековые социальные и культурные традиции с помощью искусства. Мероприятия проводятся под открытым небом на территории усадьбы и парка Захарово. Именно здесь маленький Александр Пушкин вдохновлялся природой и сочинял первые стихи. В рамках фестиваля пройдёт более 50 разнообразных событий – спектакли, концерты, творческие встречи, лекции, поэтические чтения, игры, хороводы, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой», – отметили в администрации.В этом году «Традиция» проходит при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа.
Гостей фестиваля ждут с 11 до 23 часов. Афишу можно посмотреть по ссылке. Вход на все мероприятия будет свободным.