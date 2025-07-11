Бесплатную парковку разрешили 2,5 тысячам многодетных семей Подмосковья
2 465 многодетных семей Московской области получили на региональном портале госуслуг разрешение на бесплатную парковку в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Более 500 заявок было отклонено. Дело в том, что заявители часто подают документы на транспортные средства, не соответствующих категориям М1 и М2, на которые распространяется льгота. Помимо этого, они предоставляют противоречивые сведения или просроченные документы», – пояснили в ведомстве.Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы. Это помогает заявителям при подаче документов и снижает процент отказов.
Оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи из Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно получить лишь одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2.
Сейчас бесплатно парковаться на платных парковках в 17 населённых пунктах региона могут только подмосковные многодетные семьи. Льготные разрешения других регионов не действуют. При этом место на парковке не резервируется. Всю информацию о платных парковках можно начти на сайте.
Консультацию по подаче заявок на льготное разрешение можно получить по телефону +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).