В «Крокус Экспо» открылись авиавыставка НАИС и салон беспилотников ДРОНТЕХ
Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС открылся в «Крокус Экспо» в среду, 4 февраля. На площадке салона также работает выставка беспилотных комплексов ДРОНТЕХ. Об этом сообщает корреспондент Артём Мишуков.
Современные решения для аэропортов и аэродромов представили более 200 компаний, большинство из которых — отечественные.
«Посетители могут увидеть различные инновации: от безводильных тягачей и автономных источников питания до биометрии и систем защиты от дронов», — говорится в сообщении.Экспозиция ДРОНТЕХ посвящена беспилотникам самого разного назначения, включая дроны для сельского хозяйства и навигационную систему, не зависящую от спутников, а также дроны для военных целей и усовершенствованные аккумуляторы, увеличивающие время полёта беспилотника на 35%.
Выставка будет работать до 5 февраля.