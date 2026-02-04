В «Крокус Экспо» открылись авиавыставка НАИС и салон беспилотников ДРОНТЕХ

04 февраля 2026, 13:57

оригинал Фото: Артём Мишуков

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС открылся в «Крокус Экспо» в среду, 4 февраля. На площадке салона также работает выставка беспилотных комплексов ДРОНТЕХ. Об этом сообщает корреспондент Артём Мишуков.





Современные решения для аэропортов и аэродромов представили более 200 компаний, большинство из которых — отечественные.





«Посетители могут увидеть различные инновации: от безводильных тягачей и автономных источников питания до биометрии и систем защиты от дронов», — говорится в сообщении.