В «Крокус Экспо» открылись авиавыставка НАИС и салон беспилотников ДРОНТЕХ

Фото: Артём Мишуков

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС открылся в «Крокус Экспо» в среду, 4 февраля. На площадке салона также работает выставка беспилотных комплексов ДРОНТЕХ. Об этом сообщает корреспондент Артём Мишуков.



Современные решения для аэропортов и аэродромов представили более 200 компаний, большинство из которых — отечественные.

«Посетители могут увидеть различные инновации: от безводильных тягачей и автономных источников питания до биометрии и систем защиты от дронов», — говорится в сообщении.
Экспозиция ДРОНТЕХ посвящена беспилотникам самого разного назначения, включая дроны для сельского хозяйства и навигационную систему, не зависящую от спутников, а также дроны для военных целей и усовершенствованные аккумуляторы, увеличивающие время полёта беспилотника на 35%.
Фото: Артём Мишуков
Выставка будет работать до 5 февраля.
