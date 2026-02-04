Достижения.рф

На строящемся в Люберцах путепроводе над ж/д путями начался монтаж опалубки

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод над железной дорогой строят в Люберцах, он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время готовность путепровода составляет 12%.

«Сейчас на объекте приступили к монтажу опалубки, ведётся армирование подферменных площадок. Кроме того, на одной из опор начали монтировать системы временных вспомогательных и удерживающих устройств для надвижки пролётного строения», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что строительство ведётся в две смены.

Рабочее движение по путепроводу планируется открыть в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить проект — в третьем квартале 2028 года.
Лев Каштанов

