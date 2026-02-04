На строящемся в Люберцах путепроводе над ж/д путями начался монтаж опалубки
Путепровод над железной дорогой строят в Люберцах, он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность путепровода составляет 12%.
«Сейчас на объекте приступили к монтажу опалубки, ведётся армирование подферменных площадок. Кроме того, на одной из опор начали монтировать системы временных вспомогательных и удерживающих устройств для надвижки пролётного строения», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что строительство ведётся в две смены.
Рабочее движение по путепроводу планируется открыть в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить проект — в третьем квартале 2028 года.