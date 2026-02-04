Тхэквондистка Скапровская из Подмосковья завоевала медаль международного турнира
Серебряную медаль завоевала на 13 международном открытом чемпионате по тхэквондо Fujairah Open среди мужчин и женщин представительница Московской области Валерия Скапровская. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Подмосковная спортсменка выступала в весовой категории до 67 килограммов.
«В схватке за золото Скапровская уступила представительнице Греции. А третье место поделили спортсменки из Мали и Египта», — говорится в сообщении.Соревнования проходят с 1 по 5 февраля в спорткомплексе «Заид Спорт Сити» в городе Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах. Участие в турнире принимают свыше двух тысяч спортсменов из разных стран. Результаты чемпионата повлияют на место спортсмена в рейтинге Всемирной федерацией тхэквондо.