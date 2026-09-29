В Лыткарине отремонтирую 25 подъездов по губернаторской программе

29 сентября 2026, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ремонт 25 подъездов многоквартирных домов в округе Лыткарино вошёл в годовой план ремонта по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В ходе работ в подъездах обновляют входные группы, потолки, полы и стены, ремонтируют или меняют оконные блоки, устанавливают новые осветительные приборы и почтовые ящики.





«В настоящее время в Лыткарине полностью завершили ремонт в 16 подъездах. Еще на девяти объектах работы продолжаются», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Всего в этом году ремонт по программе «Мой подъезд» запланирован в 3 095 подъездах Подмосковья. На сегодняшний день работы завершены в 1 291 подъезде, еще в 1 200 ремонт продолжается», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.