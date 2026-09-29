В Лыткарине отремонтирую 25 подъездов по губернаторской программе
Ремонт 25 подъездов многоквартирных домов в округе Лыткарино вошёл в годовой план ремонта по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ходе работ в подъездах обновляют входные группы, потолки, полы и стены, ремонтируют или меняют оконные блоки, устанавливают новые осветительные приборы и почтовые ящики.
«В настоящее время в Лыткарине полностью завершили ремонт в 16 подъездах. Еще на девяти объектах работы продолжаются», — отмечается в сообщении.
За графиком выполнения ремонта следят специалисты областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего в этом году ремонт по программе «Мой подъезд» запланирован в 3 095 подъездах Подмосковья. На сегодняшний день работы завершены в 1 291 подъезде, еще в 1 200 ремонт продолжается», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.Он добавил, что по завершении ремонтных работ планируется провести традиционный конкурс в номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший тематический подъезд». Кроме того, будет разыгран приз зрительских симпатий — его получит проект, набравший больше всего голосов на народном голосовании, которое проведут на портале «Добродел».
Включить свой дом в ремонтную программу «Мой подъезд» могут сами жильцы. Для этого они должны провести общее собрание собственников жилья и вместе с управляющей компанией решить, какие именно работы нужны, когда их можно выполнить и сколько это будет стоить. После этого протокол собрания и дефектная ведомость передаются в администрацию округа для согласования.
Дизайн подъезда выбирают сами жители. Кроме того, они участвуют в приёмке проведённых работ. Работы оплачиваются по принципу софинансирования: часть средств поступает из бюджетов Московской области и округа, а часть — от управляющей компании. При этом жильцы вносят не более пяти процентов от общей суммы.