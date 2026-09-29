Для школьников из Пушкина провели ярмарку профессий

29 сентября 2026, 09:18

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Традиционная ярмарка профессий состоялась в Образовательном комплексе №9 в Пушкине в субботу, 26 сентября. Её посетили ученики восьмых-одиннадцатых классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ярмарка проводится два раза в год в рамках проекта «7 шагов к профессии». Она помогает ребятам не только узнать о разных специальностях, но и познакомиться с учебной программой колледжей и вузов столичного региона.





«Каждый школьник может узнать об актуальных направлениях подготовки в этом году, о том, какие баллы нужны для поступления и даже принять участие в профориентационных мастер-классах», — рассказала директор Методического центра Наталья Ермолаева.