В Лосино-Петровском начали строительство новой станции водоочистки

04 сентября 2026, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа на улице Полевой стартовало строительство современной станции водоподготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Строительная площадка полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Для технологического процесса завезено шесть аэромагнитных установок – аэромагов. Они станут ключевым узлом будущей станции.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Аэромаги предназначены для безреагентного обезжелезивания и глубокой дегазации воды. Внутри этих колонн происходит интенсивное насыщение жидкости кислородом. Это запускает процесс окисления растворённого железа и сероводорода. В результате вредные примеси переходят из растворимой формы в нерастворимый осадок, который потом легко отфильтровать.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО Модернизация охватит 32 многоквартирных жилых дома и пять социальных объектов.

«В Подмосковье на межведомственных штабах перед включением в госпрограмму уделяется внимание объектам, чувствительным для жителей. Заказчиком работ выступает подведомственное учреждение министерства – Мособлводоканал», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО