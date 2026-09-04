Летом в Подмосковья провели около 500 открытых уроков по ж/д безопасности
Около 500 открытых уроков и лекций, посвящённых безопасности на железной дороге, провели в школах, детсадах и оздоровительных лагерях Московской области во время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Лекторами на таких занятиях выступают сотрудники окружных администраций и представители транспортной полиции и РЖД.
«Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании поезда и как избежать несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме. После урока ученикам задают проверочные вопросы», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Он добавил, что такие мероприятия проводят регулярно.