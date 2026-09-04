Открытие лесопарка «Прибрежный» в Истре 5 сентября отметят праздником

04 сентября 2026, 17:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Торжественное открытие нового парка «Прибрежный», расположенного рядом с посёлком Лечищево округа Истра, состоится в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Появление на карте округа нового благоустроенного общественного пространства отметят развлекательной программой, в которую войдут спортивные состязания на Кубок лесопарка, велосипедная акробатика, брейк-данс шоу и показательное выступление чемпиона России по ментализму.





«Гостей ждёт также беспроигрышная лотерея и фудкорт, а малышам предложат принять участие в квесте по поиску сокровищ», — говорится в сообщении.