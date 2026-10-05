В Лосино-Петровском завершили капремонт коллектора
Капитальный ремонт участка самотечного коллектора протяжённостью 1 345 метров завершили в Лосино-Перовском. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ремонтные работы провели в рамках подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«Коллектор проходит по Петровскому бульвару и улицам Октябрьская и Суворова. В зону работ попали социальные объекты и десятки многоквартирных домов. Благодаря ремонту система водоотведения стала более надёжной для более чем 28 тысяч жителей», — говорится в сообщении.В ходе капитального ремонта рабочие откопали и демонтировали старый коллекторный трубопровод, отремонтировали имеющиеся смотровые колодцы и построили новые, подготовили основание под трубы коллектора и проложили новый безнапорный трубопровод из высококачественных двухслойных гофрированных труб ПВХ. Эти трубы исключительно устойчивы к агрессивным средам, могут выдерживать значительные внешние нагрузки и отличаются повышенной долговечностью.
Работы проходили в плотной городской застройке. Немалую сложность создавали также пересечения с сетями водоснабжения и электроснабжения и другими коммуникациями. В числе методов, применяемых в ходе работ, было горизонтально-направленное бурение, которое позволяет вскрыть поверхность не на одной точке, как при вертикальной скважине, а на протяжённом участке.
В настоящее время на объекте завершают работы по благоустройству территории после земляных работ.
Всего в Московской области сейчас строят, ремонтируют и модернизируют около 200 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
«В Подмосковье устанавливают и подключают станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируют очистные сооружения и канализационно-насосные станции (КНС), отвечающие за надёжное водоотведение», — рассказал глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.
Он добавил, что ведётся также активная работа по автоматизации объектов. Она позволяет высвобождать ручной труд.