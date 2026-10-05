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Преподаватель Раменского колледжа стал «Мастером года — 2026»

Никита Ангеловский (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Победу на Всероссийском конкурсе педагогов среднего профессионального образования «Мастер года —2026» одержал преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ангеловский учит ребят собирать, ремонтировать и проводить техническое обслуживание электронных приборов и устройств.

«В этом году подали рекордное количество заявок за все шесть лет существования конкурса — почти 13 тысяч. Финалистами стали педагоги из 89 российских регионов», — говорится в сообщении.
Конкурсанты подготовили образовательные кейсы и провели открытые уроки, а финальным испытанием, которое проходило в Новом Уренгое 2 октября, стало выполнение задания «Влюбить в профессию».

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Лев Каштанов

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