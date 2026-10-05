В Шатуре провели беседы о путях вовлечения школьников в экстремизм
Беседы, направленные на профилактику вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность, провели сотрудники полиции с учениками школ Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мероприятия организовали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток — криминал».
«Ребятам рассказали, какие уловки используют злоумышленники, чтобы вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность. Школьники узнали, что преступники могут предлагать «лёгкий заработок», выдавать правонарушения за задания в игре-квесте и даже использовать шантаж», — говорится в сообщении.Слушателям посоветовали быть бдительными и не сообщать незнакомым людям в интернете личные данные, а также напомнили об ответственности за нарушение закона.