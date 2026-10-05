В лесу у проезда Строителей в Долгопрудном начали ликвидировать свалку
Рабочие приступили к ликвидации нелегальной свалки, находящейся в лесном массиве в проезде Строителей в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Завершить расчистку территории планируется в течение трёх дней.
«Для ликвидации свалки используется трактор и три самосвала», — уточнила начальник отдела экологии Управления ЖКХ Татьяна Шмырко.Перед началом уборки мусора окружные власти провели большую подготовительную работу. Вывоз накопленных отходов нужно было согласовать с Комитетом лесного хозяйства Московской области. А так как контракт с подрядчиком касался свалок, обнаруженных в 2025 году, а отходы на проезде Строителей обнаружили в 2026-м, потребовалась доработка контракта.