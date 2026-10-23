В Мариуполе под контролем подмосковных специалистов завершают восстановление дома

23 октября 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Центральном районе Мариуполя подходит к концу реконструкция девятиэтажного жилого дома, который в 2022 году получил серьёзные повреждения в ходе боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Наиболее тяжело пострадал второй подъезд здания, где обрушились плиты перекрытия и произошли пожары.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметили в ведомстве, восстановительные работы стартовали того, что строители отремонтировали крышу, поставили новые окна и вернули отопление. Затем специалисты усилили конструктивные элементы, заменили разрушенные плиты перекрытия и возвели стены второго подъезда. Также были проведены монтаж кровли и установка окон в восстановленной части здания, заменены системы электроснабжения и канализации, выполнена отделка мест общего пользования и ремонт отмостки.



К. Григорьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В министерстве подчеркнули, что все этапы восстановления проходят под контролем специалистов технадзора Подмосковья. За время проведения работ эксперты совершили более 70 выездов на объект для проверки качества и соответствия выполняемых работ установленным требованиям.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном: мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь. Это значит, вы всё делаете правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей берётесь за новые задачи и показываете высокий результат. Большое спасибо команде», – обратился к экспертам управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО