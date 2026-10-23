Роботы подмосковной компании COMITAS вчетверо ускорили работу склада
Роботизация от компании COMITAS увеличила производительность склада ГК «Аскона» в четыре раза. Об этом пресс-службе Мининвеста рассказали представители компании.
Они представили свою продукцию на выставке, развёрнутой в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики».
«COMITAS реализовала проект роботизации мезонина в распределительном центре группы компаний «Аскона» – производителя товаров для здорового сна. Задачей было компенсировать дефицит складских площадей и обеспечить работу оборудования в условиях экстремальных нагрузок. На мезонине распределительного центра были внедрены автономные мобильные роботы», – рассказали в министерстве.Эти роботы взяли на себя горизонтальную транспортировку грузов по системе «товар к человеку». В результате до 300 единиц в час, то есть в четыре раза, выросла производительность отбора. За счёт оптимизации использования пространства мезонина и изменения логики размещения товаров плотность хранения повысилась на 42%.
Помимо этого, удалось добиться оптимизации маршрутов перемещения и минимизации ручных операций, обеспечить стабильности процессов в сезонные пики – в периоды распродаж или предновогоднего ажиотажа.
Проект уже стал лауреатом конкурса Retail Tech в номинации «Лидер роботизации».
«Это не единственный яркий проект в портфеле COMITAS. Ранее был автоматизирован логистический комплекс компании «Глория Джинс», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.COMITAS – российский производитель и системный интегратор в области складской и производственной логистики с собственным программным обеспечением.