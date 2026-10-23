Роботы подмосковной компании COMITAS вчетверо ускорили работу склада

23 октября 2026, 19:56

оригинал Фото: компания COMITAS

Роботизация от компании COMITAS увеличила производительность склада ГК «Аскона» в четыре раза. Об этом пресс-службе Мининвеста рассказали представители компании.





Они представили свою продукцию на выставке, развёрнутой в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики».

«COMITAS реализовала проект роботизации мезонина в распределительном центре группы компаний «Аскона» – производителя товаров для здорового сна. Задачей было компенсировать дефицит складских площадей и обеспечить работу оборудования в условиях экстремальных нагрузок. На мезонине распределительного центра были внедрены автономные мобильные роботы», – рассказали в министерстве.

«Это не единственный яркий проект в портфеле COMITAS. Ранее был автоматизирован логистический комплекс компании «Глория Джинс», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.