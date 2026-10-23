Глава Волоколамска поздравила сельских старост с профессиональным праздником

23 октября 2026, 20:10

Фото: канал Н. Козловой в MAX

В Волоколамском муниципальном округе работают более 100 сельских старост. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Козлова в поздравлении с Днём сельского старосты.





24 октября профессиональный праздник отмечают старосты деревень и сёл Подмосковья – люди, которые всегда рядом с жителями.

«Они знают проблемы своей территории не по отчётам, а по ежедневной жизни. В Волоколамском округе работают 112 сельских старост. Каждый представляет интересы своего населённого пункта, помогает доносить до нас просьбы и предложения земляков, вовремя обращает внимание на то, что требует решения. Спасибо за неравнодушие, настойчивость и готовность брать на себя ответственность, за то, что помогаете нам слышать людей и вместе добиваться нужных изменений», – отметила Козлова.