Глава Волоколамска поздравила сельских старост с профессиональным праздником
В Волоколамском муниципальном округе работают более 100 сельских старост. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Козлова в поздравлении с Днём сельского старосты.
24 октября профессиональный праздник отмечают старосты деревень и сёл Подмосковья – люди, которые всегда рядом с жителями.
«Они знают проблемы своей территории не по отчётам, а по ежедневной жизни. В Волоколамском округе работают 112 сельских старост. Каждый представляет интересы своего населённого пункта, помогает доносить до нас просьбы и предложения земляков, вовремя обращает внимание на то, что требует решения. Спасибо за неравнодушие, настойчивость и готовность брать на себя ответственность, за то, что помогаете нам слышать людей и вместе добиваться нужных изменений», – отметила Козлова.
Она пожелала сельским старостам крепкого здоровья, сил и поддержки земляков, как можно больше добрых перемен и поводов для гордости в деревнях и сёлах.