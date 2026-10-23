На выставке в Красногорске показали обучающий симулятор для операторов дронов

23 октября 2026, 19:31

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания из Реутова «НИНСАР» представила на выставке производителей робототехники образовательный симулятор пилотирования БПЛА собственной разработки «Квадросим». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Выставка состоялась в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», который завершился в Красногорске.

«НИНСАР» – ИТ-компания полного цикла. Компания молодая, но в её портфеле сегодня уже более 50 реализованных проектов по всей стране, – от образовательных игр до профессиональных симуляторов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Квадросим» создан с целью подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Сейчас такой симулятор уже используется более чем в 800 образовательных учреждениях. Сегодня в нашей линейке три версии симулятора – образовательная, спортивная и профессиональная», – рассказал гендиректор ООО «НИНСАР» Егор Сечинский.