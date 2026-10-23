На выставке в Красногорске показали обучающий симулятор для операторов дронов
Компания из Реутова «НИНСАР» представила на выставке производителей робототехники образовательный симулятор пилотирования БПЛА собственной разработки «Квадросим». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Выставка состоялась в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», который завершился в Красногорске.
«НИНСАР» – ИТ-компания полного цикла. Компания молодая, но в её портфеле сегодня уже более 50 реализованных проектов по всей стране, – от образовательных игр до профессиональных симуляторов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Разработанный компанией симулятор позволяет будущим операторам беспилотников совершенствовать навыки в безопасных условиях.
«Квадросим» создан с целью подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Сейчас такой симулятор уже используется более чем в 800 образовательных учреждениях. Сегодня в нашей линейке три версии симулятора – образовательная, спортивная и профессиональная», – рассказал гендиректор ООО «НИНСАР» Егор Сечинский.Как напомнили в ведомстве, форум прошёл в рамках Съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА».