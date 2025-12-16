Россиянам посоветовали есть мороженое при выраженных болях в горле

16 декабря 2025, 13:15

Оториноларинголог Чекурда: Мороженое можно и нужно есть во время боли в горле

Фото: iStock/eternalcreative

Мороженное можно есть во время простудных заболеваний и сильной боли в горле. Об этом заявил врач-оториноларинголог Клиники «ММЦ» Егор Чекурда.





Он пояснил, что фарингит, тонзиллит, отит и пневмония возникают не от холода, а из-за вирусов и бактерий. По словам врача, при болях в горле можно есть мороженое.





«Локальное воздействие холода и обволакивающий эффект этого продукта снижает чувствительность нервных окончаний, а также вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки глотки — это временно снижает выраженность болевого синдрома. На мой взгляд, грамотное употребление мороженого уместно в целях облегчения состояния пациента при выраженных болях в горле», — сказал Чекурда «Петербургскому дневнику».

