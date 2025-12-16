Россиянам посоветовали есть мороженое при выраженных болях в горле
Оториноларинголог Чекурда: Мороженое можно и нужно есть во время боли в горле
Мороженное можно есть во время простудных заболеваний и сильной боли в горле. Об этом заявил врач-оториноларинголог Клиники «ММЦ» Егор Чекурда.
Он пояснил, что фарингит, тонзиллит, отит и пневмония возникают не от холода, а из-за вирусов и бактерий. По словам врача, при болях в горле можно есть мороженое.
«Локальное воздействие холода и обволакивающий эффект этого продукта снижает чувствительность нервных окончаний, а также вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки глотки — это временно снижает выраженность болевого синдрома. На мой взгляд, грамотное употребление мороженого уместно в целях облегчения состояния пациента при выраженных болях в горле», — сказал Чекурда «Петербургскому дневнику».
Оториноларинголог уточнил, что во время болезни целесообразно употреблять не более 40-80 граммов мороженого в день. Лучше выбирать сливочное лакомство без добавок. Кроме того, врач посоветовал дать мороженому немного подтаять, чтобы воздействие на горло было более мягким и равномерным.
Тем временем врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал RT, что самым действенным методом лечения болей в горле является полоскание. Делать это необходимо 4-6 раз в день.
Из домашних средств, по словам эксперта, подойдёт тёплая вода с солью и содой, а также настои лекарственных трав.
«Это ромашка, шалфей, календула, кора дуба. Они обладают противовоспалительным и успокаивающим действием. Согласно инструкции, можно взять раствор хлоргексидина или мирамистина. Это уже антисептики из аптеки, эффективные против широкого спектра микробов. Также можно использовать раствор фурацилина», — уточнил Болибок.
Однако он подчеркнул, что полоскание способно лишь облегчить симптомы и не заменяет визита к врачу.