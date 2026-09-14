В Молодёжном парламенте Подмосковья объяснили важность выборов для новых поколений

14 сентября 2026, 14:09

Спикер Молодёжного парламента Подмосковья Некрасова рассказала о выборах

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 100 членов Молодёжного парламента Московской области примут участие в предстоящих выборах в качестве общественных наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий.





О том, почему эта работа важна для молодых парламентариев, а также о значении выборов для всего нового поколения избирателей, рассказала в эфире «Радио 1» председатель областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.





«Молодёжный парламент — это своеобразный мостик между депутатским корпусом и молодёжью, жителями. И поэтому нашим ребятам важно принимать участие во взрослой политике, видеть, как устроены выборы. Они проходят специальное обучение, знают всё о порядке голосования и будут следить за честностью и прозрачностью избирательного процесса», — сказала Некрасова.

«Теперь гораздо проще выбрать время: можно и вечером в пятницу зайти после работы проголосовать. А принять участие в выборах в онлайн-режиме можно из любой точки страны», — пояснила собеседница «Радио 1»

«В целом молодёжь очень активно хочет разбираться в политике, быть соучастной. Молодой человек, голосуя, подаёт свой голос за то, каким он хочет видеть регион, свою страну в ближайшие пять лет. Поэтому многие представители молодёжи говорят, что приходят на избирательный участок для того, чтобы определить будущее России», — подытожила Некрасова.