В Молодёжном парламенте Подмосковья объяснили важность выборов для новых поколений
Спикер Молодёжного парламента Подмосковья Некрасова рассказала о выборах
Около 100 членов Молодёжного парламента Московской области примут участие в предстоящих выборах в качестве общественных наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий.
О том, почему эта работа важна для молодых парламентариев, а также о значении выборов для всего нового поколения избирателей, рассказала в эфире «Радио 1» председатель областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.
«Молодёжный парламент — это своеобразный мостик между депутатским корпусом и молодёжью, жителями. И поэтому нашим ребятам важно принимать участие во взрослой политике, видеть, как устроены выборы. Они проходят специальное обучение, знают всё о порядке голосования и будут следить за честностью и прозрачностью избирательного процесса», — сказала Некрасова.Она добавила, что это принесёт пользу не только самим молодым парламентариям, но всем жителям Московской области, для которых это будет ещё одним подтверждением того, что волеизъявление граждан проводится в строгом соответствии с законом.
Татьяна Некрасова также отметила, что нововведения последних лет — трёхдневное голосование и дистанционное электронное голосование — делают процесс значительно удобнее для избирателей.
«Теперь гораздо проще выбрать время: можно и вечером в пятницу зайти после работы проголосовать. А принять участие в выборах в онлайн-режиме можно из любой точки страны», — пояснила собеседница «Радио 1»Она также добавила, что Молодёжный парламент активно работает над вовлечением новых поколений в избирательный процесс. И это находит у ребят живой отклик.
«В целом молодёжь очень активно хочет разбираться в политике, быть соучастной. Молодой человек, голосуя, подаёт свой голос за то, каким он хочет видеть регион, свою страну в ближайшие пять лет. Поэтому многие представители молодёжи говорят, что приходят на избирательный участок для того, чтобы определить будущее России», — подытожила Некрасова.В этом сентябре в Московской области будут проходить выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 число.