В игре «Сказки мира» на МФМ-2026 примут участие подмосковные тренеры

14 сентября 2026, 12:46

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev

Масштабную игровую программу «Сказки мира» проведут в рамках Международного фестиваля молодёжи — 2026. Ожидаются тысячи участников, им будут помогать 80 тренеров из разных российских регионов, в том числе девять представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Программу организует Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».





В «Сказках мира» мы через знакомые образы рассказываем участникам из разных стран о России, о наших традициях и ценностях. И одновременно знакомимся с тем, что важно для других народов. Такой формат помогает быстрее увидеть то, что нас объединяет и создаёт основу для дальнейшего диалога», — сказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.