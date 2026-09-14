В игре «Сказки мира» на МФМ-2026 примут участие подмосковные тренеры
Масштабную игровую программу «Сказки мира» проведут в рамках Международного фестиваля молодёжи — 2026. Ожидаются тысячи участников, им будут помогать 80 тренеров из разных российских регионов, в том числе девять представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Программу организует Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В «Сказках мира» мы через знакомые образы рассказываем участникам из разных стран о России, о наших традициях и ценностях. И одновременно знакомимся с тем, что важно для других народов. Такой формат помогает быстрее увидеть то, что нас объединяет и создаёт основу для дальнейшего диалога», — сказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.Мероприятие проведут на площадке «Екатеринбург-Экспо». Там откроют более 30 станций, посвящённых различным сказочным сюжетам. Участникам игры предстоит пройти по станциям и выполнить тематические задания.
Проводниками в мир сказок от Подмосковья станут выпускники «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Ирина Тарабрина, Алексей Кокорин, Снежана Леонова, Сергей Былинкин, Любовь Додатко, Татьяна Гуськова, Ксения Ватагина, Ирина Барсукова и Татьяна Бабакова.