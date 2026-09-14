Школьники Подмосковья, завалившие ОГЭ, могут получить рабочую профессию
Для учеников подмосковных школ, не прошедших итоговую аттестацию после девятого класса, есть возможность бесплатно получить рабочую профессию в одном из 15 колледжей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли в текущем году.
«Эта мера поддержки позволяет ребятам получить востребованную рабочую профессию и параллельно подготовиться к пересдаче экзамена. Обучение будет проходить в группах от десяти человек. Предусмотрен гибкий график обучения, чтобы ребята могли совмещать его с повторением школьной программы. По итогам курса они сдадут квалификационный экзамен. Успешно прошедшие получат свидетельство о профессии, а после пересдачи ГИА — и аттестат», — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Занятия начнутся не позднее 30 октября. Полный список колледжей, где будут обучать девятиклассников, не сдавших ОГЭ, размещён по ссылке.