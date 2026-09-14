Молодёжь Подмосковья приглашают на проект «Космос: время возможностей»

14 сентября 2026, 13:20

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Открыт приём заявок на участие во всероссийском спецпроекте «Космос: время возможностей». Его организует программа «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Национальным центром космических компетенций. К участию приглашаются студенты, школьники и молодые специалисты из разных российских регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участников ждёт онлайн-курс из 11 модулей. В него входят лекции и подкасты космонавтов, учёных, инженеров и технологических предпринимателей. Те, кто пройдёт курс и сдаст финальное тестирование, смогут побороться за главный приз — поездку на космодром «Восточный».





«Космос — это не только мечта, но и знания, технологии и люди, которые уже сегодня создают будущее. Для нас важно, чтобы молодые люди не просто узнали больше об отрасли, а попробовали себя в ней на практике: познакомились с реальными задачами и поняли, какие навыки и знания нужны для работы», — сказала руководительница отдела цифровых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.