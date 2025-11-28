В Московской области подвели итоги VI сезона «Театрального поединка»

28 ноября 2025, 16:20

В Московском Губернском театре подвели итоги VI сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок». В финал вышли три самые сильные муниципальные команды: образцовый коллектив «Театр «Дебют» из Волоколамска, театральная студия «Мозаика» из Дедовска и детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Финал стал ярким итогом длительной творческой работы участников. Перед началом решающего поединка для всех конкурсантов провели мастер-классы по импровизации. С ребятами работали педагоги и режиссёры Владимир Беляйкин и Александр Аргос.



Руководители коллективов приняли участие в конференции «Лаборатория театра», где своим профессиональным опытом поделились актёры, режиссёры и педагоги — Анна Сорокина и Илья Подчезерцев. Для финалистов специально организовали «Творческую встречу со звездой» — с актёром и другом проекта Сергеем Друзьяком.



В этот день театр жил не только конкурсными выступлениями. В фойе работала зона с настольными играми из разных уголков мира, а также активными развлечениями — дворовыми играми, которые были популрны в то время, когда ещё не было гаджетов.



Финальный поединок оценивало авторитетное жюри:

директор Московского Губернского театра и Большого Детского фестиваля Лариса Вильясте;

музыкант и актёр Александр Асташёнок;

профессор ГИТИС Михаил Чумаченко;

художественный руководитель Московского театрального колледжа имени Л. А. Филатова Юрий Кравец;

актриса театра и кино, амбассадор проекта Александра Никифорова.

