В Московской области подвели итоги VI сезона «Театрального поединка»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Московском Губернском театре подвели итоги VI сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок». В финал вышли три самые сильные муниципальные команды: образцовый коллектив «Театр «Дебют» из Волоколамска, театральная студия «Мозаика» из Дедовска и детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Финал стал ярким итогом длительной творческой работы участников. Перед началом решающего поединка для всех конкурсантов провели мастер-классы по импровизации. С ребятами работали педагоги и режиссёры Владимир Беляйкин и Александр Аргос.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Руководители коллективов приняли участие в конференции «Лаборатория театра», где своим профессиональным опытом поделились актёры, режиссёры и педагоги — Анна Сорокина и Илья Подчезерцев. Для финалистов специально организовали «Творческую встречу со звездой» — с актёром и другом проекта Сергеем Друзьяком.

В этот день театр жил не только конкурсными выступлениями. В фойе работала зона с настольными играми из разных уголков мира, а также активными развлечениями — дворовыми играми, которые были популрны в то время, когда ещё не было гаджетов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Финальный поединок оценивало авторитетное жюри:
  • директор Московского Губернского театра и Большого Детского фестиваля Лариса Вильясте;
  • музыкант и актёр Александр Асташёнок;
  • профессор ГИТИС Михаил Чумаченко;
  • художественный руководитель Московского театрального колледжа имени Л. А. Филатова Юрий Кравец;
  • актриса театра и кино, амбассадор проекта Александра Никифорова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Финальную игру провёл актёр театра и кино, тренер по актёрской импровизации Михаил Грищенко. Победителем VI сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок» стала команда «Мюзикл» из Химок. Второе место заняла команда «Дебют» из Волоколамска, третье — «Мозаика» из Дедовска. По традиции директор Московского Губернского театра вручила участникам сертификаты Большого Детского фестиваля. В жюри БДФ пригласили участницу команды «Мюзикл» Анну Чистякову, а команда «Мозаика» получила приглашение в Мастерские БДФ.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Завершили этот творческий день музыкальным выступлением. Артисты Театра мюзикла «Успех» исполнили песню-посвящение, написанную специально для этого проекта. Ребята из театра «Мюзикл» подарили зрителям песню об импровизации, а Александр Асташёнок исполнил новогоднюю композицию.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Финал VI сезона «Театрального поединка» — настоящий праздник творчества, таланта и живых эмоций для участников и гостей мероприятия.
Ирина Паршина

