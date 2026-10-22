В Можайске сносят недострой и возведут там жилой дом

22 октября 2026, 13:18

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Масштабный недострой ликвидируют на Локомотивной улице в 3-м микрорайоне Можайска. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Объект находится рядом с ж/д станицей Можайск и автовокзалом. Строительство там началось в 2009 году. Планировалось возвести трёхсекционный 15-этажный многоквартирный дом, но после обустройства фундамента и части первого этажа работы остановились из-за банкротства застройщика.





«Долгое время недострой стоял заброшенным и разрушался. Арбитражный суд Московской области передал права застройщика Фонду развития территорий, который продал участок на торгах. Новый собственник решил снести проблемный объект и построить на этом месте жилой дом. Все разрешения на это он уже получил», — говорится в сообщении.