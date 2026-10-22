Новый ФОК с бассейном в Монине откроют до конца года
Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном на шесть дорожек построили в Монине. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
Открыть ФОК планируют до конца года. Там будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва и местные жители.
«Посещение будет платным. Но ученики спортшколы, участники специальной военной операции и члены их семей, а также члены клуба «Активного долголетия» будут заниматься там бесплатно. Для жителей предусмотрим абонементы», — уточнил Воробьёв.В настоящее время ведётся оформление документов для открытия объекта.
Новый бассейн в Монине пришёл на смену старому, в котором в своё время тренировались космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Объект закрыли в 2011 году. Теперь жители Монина вновь смогут заниматься плаванием рядом с домом.