Новый ФОК с бассейном в Монине откроют до конца года

22 октября 2026, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном на шесть дорожек построили в Монине. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





Открыть ФОК планируют до конца года. Там будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва и местные жители.





«Посещение будет платным. Но ученики спортшколы, участники специальной военной операции и члены их семей, а также члены клуба «Активного долголетия» будут заниматься там бесплатно. Для жителей предусмотрим абонементы», — уточнил Воробьёв.