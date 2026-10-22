В Подмосковье в этом году благоустроят 69 территорий
69 общественных территорий, включая скверы, набережные, парки и лесопарки, благоустроят в Московской области в текущем году. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
Благоустройство является важной составляющей формирования комфортной среды для проживания.
«Всего в программе этого года 69 территорий. В число знаковых объектов вошли Богородский бульвар в Ногинске, Летний парк в Малаховке, парк «ЛиАЗ»в Ликино-Дулёве, Центральный парк в Щёлкове, и центр Истры», — сказал Воробьёв.Он также отметил, что в программу вошли 11 лесопарков.
«С этими объектами главное — сохранить лес и сделать его удобным для отдыха с минимальным вмешательством в природу. В этом году уже завершили «Прибрежный» в Истре, «Спутник» в Щёлкове, «Городскую Массовку» в Дедовске и вторую очередь Вишняковского лесопарка в Балашихе», — сообщил глава региона.Он добавил, что с 2014 года число парков и лесопарков в Подмосковье увеличилось с 24 до 223.