Делегация из Мали посетила предприятие в Раменском
Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, расположенный в Раменском, посетила делегация из Мали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В состав делегации вошли сотрудники министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства республики Мали и начальник пункта фитосанитарного контроля в международном аэропорту в городе Бамако.
«Гостям показали, как проводятся исследования и проверяется карантинное фитосанитарное состояние зерновой продукции», — говорится в сообщении.Члены делегации отметили высокий уровень работы специалистов лабораторий и рассказали, что в Мали проверка качества зерна соответствует универсальным требованиям, единым для всего мира.