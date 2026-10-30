Достижения.рф

Делегация из Мали посетила предприятие в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, расположенный в Раменском, посетила делегация из Мали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В состав делегации вошли сотрудники министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства республики Мали и начальник пункта фитосанитарного контроля в международном аэропорту в городе Бамако.

«Гостям показали, как проводятся исследования и проверяется карантинное фитосанитарное состояние зерновой продукции», — говорится в сообщении.
Члены делегации отметили высокий уровень работы специалистов лабораторий и рассказали, что в Мали проверка качества зерна соответствует универсальным требованиям, единым для всего мира.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0