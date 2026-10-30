Делегация из Мали посетила предприятие в Раменском

30 октября 2026, 16:25

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, расположенный в Раменском, посетила делегация из Мали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В состав делегации вошли сотрудники министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства республики Мали и начальник пункта фитосанитарного контроля в международном аэропорту в городе Бамако.





«Гостям показали, как проводятся исследования и проверяется карантинное фитосанитарное состояние зерновой продукции», — говорится в сообщении.