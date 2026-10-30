Люберецкий нарколог Дмитриев предупредил об опасности «двойного курения»
Самая опасная привычка курильщиков – это так называемое «двойное курение», когда человек чередует вейпы с обычными сигаретами. Об этом предупредил заместитель главврача по организационно-методической и клинико-экспертной работе Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев.
Он рассказал о взаимосвязи курения и инсульта.
«Статистика медицинских исследований показывает, что у курильщиков инсульт случается более чем на 80% чаще, чем у некурящих. Исследования также подтвердили, что именно использование электронных сигарет связано с ростом числа инсультов среди молодых людей. А самая опасная привычка курильщиков ‒ это «двойное курение», когда человек чередует вейпы с обычными сигаретами. Для таких людей риск инсульта взлетает на 80% по сравнению с теми, кто курит только сигареты», ‒ подчеркнул Дмитриев.
При этом, по словам доктора, риск растёт пропорционально количеству сигарет. Если выкуривать менее 10 штук в день, вероятность инсульта увеличивается на 46%. Пачка в день добавляет ещё 27-48%, а две пачки и более делают риск почти в пять раз выше.
Специалист добавил, что бросить курить никогда не поздно. Тех же, кто не в состоянии сам справиться с никотиновой зависимостью, ждут в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера. Они есть во всех крупных городах.