В Москве открыли уникальную мультимедийную антинаркотическую площадку для молодёжи

25 июня 2026, 20:53

Фото: ГУ МВД по городу Москве

В Москве появилась новая молодёжная антинаркотическая площадка «Не/музей». Она расположена в павильоне №37 на ВДНХ, передаёт корреспондент «Радио 1».





Это принципиально новая форма профилактики наркомании. Площадка создана, чтобы наглядно показать молодым людям, к каким тяжёлым последствиям приводит употребление запрещённых веществ. Профилактика строится на визуальных образах, интерактивных элементах и сильном эмоциональном воздействии. Всё это помогает подросткам и молодёжи задуматься о цене необдуманного шага.

«Учитывая, что объект находится на территории выставочного комплекса ВДНХ, и там проводится много мероприятий и выставок, мы назвали нашу площадку «Не/музей». Мы сделали это для того, чтобы люди, которые находятся на ВДНХ, сразу обращали внимание и хотели зайти», – сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве, генерал-майор полиции Андрей Орлов.

Фото: «Радио 1»

«Площадка состоит из нескольких разделов. Первый – лекционный зал, где до посетителей доносится информация. Второй раздел – объект-комната «Законность и правопорядок», где можно найти статьи, которые предусматривают ответственность за действия, связанные с наркотиками – сбыт и употребление. Третий раздел касается медицины – к чему приводит употребление наркотиков. Четвёртый визуально показывает, какая жизнь была у человека без наркотиков, как она меняется под их воздействием и чем заканчивается», – отметил Орлов.

«Основная аудитория площадки – молодёжь, привыкшая к цифровым технологиям. Чтобы донести до них информацию, важно использовать те же инструменты. Интерактивные панели вовлекают подростка в личный диалог с экспозицией, дают возможность не просто посмотреть, а прожить увиденное», – пояснил руководитель направления реализации специальных проектов Департамента информационных технологий города Москвы Кирилл Григорьев.

«Лучше предотвратить любое заболевание, чем потом с ним бороться. Как и в профилактике наркотических расстройств, при создании площадки использован комплексный подход. Он отражает медицинские, социальные и юридические последствия того, как употребление запрещенных веществ влияет на жизнь человека», – отметил директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

Фото: ГУ МВД по городу Москве

«Мультимедийность – мировой тренд. Сегодня такие экспозиции привлекают всё больше внимания, особенно у молодёжи. Важно, что цифровые решения позволяют говорить на сложные темы понятным языком. В случае с «Не/музеем» интерактив и визуальные эффекты работают на то, чтобы пропустить информацию через эмоции, а не выдать сухие факты», – поделилась директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.

Фото: ГУ МВД по городу Москве

«В мире, где молодёжь постоянно сталкивается с огромным потоком информации, яркие и нестандартные проекты выделяются на фоне привычных форматов. Концепция новой площадки учитывает современное восприятие контента подрастающим поколением», – сказал заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Кирилл Малышкин.