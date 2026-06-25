Мастер из Раменского создаёт уникальные скульптуры из стеклопластика

25 июня 2026, 18:41

Михаил Малевич (Фото: Раменский медиацентр)

Михаил Малевич из Раменского уже более 10 лет работает со стеклопластиком – материалом, который считает одним из самых перспективных в современной скульптуре. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Одна из самых необычных его работ – трактор Митя для нового фильма «Простоквашино».

«Ко мне обратились и сказали, что будет сниматься фильм, и нужно изобразить одного из героев. Это движущийся механизм в виде трактора. Мы взялись за этот проект. Это абсолютно настоящий трактор. Он на бензине, он ездит, у него работает двигатель, крутится руль, вращаются колёса», – рассказал скульптор.

Фото: Раменский медиацентр

«Создание скульптуры – многоэтапный процесс. Это и лепка, и снятие формы, и работа с гипсом, с пластиком. Всё это очень затягивает, этим очень нравится заниматься», – признался художник.