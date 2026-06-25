Мастер из Раменского создаёт уникальные скульптуры из стеклопластика
Михаил Малевич из Раменского уже более 10 лет работает со стеклопластиком – материалом, который считает одним из самых перспективных в современной скульптуре. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Одна из самых необычных его работ – трактор Митя для нового фильма «Простоквашино».
«Ко мне обратились и сказали, что будет сниматься фильм, и нужно изобразить одного из героев. Это движущийся механизм в виде трактора. Мы взялись за этот проект. Это абсолютно настоящий трактор. Он на бензине, он ездит, у него работает двигатель, крутится руль, вращаются колёса», – рассказал скульптор.
Среди реализованных проектов художника – персонажи фильма «Финник» для Центрального детского магазина. Михаил также изготовил для одной из воинских частей памятник пограничнику с собакой.
«Создание скульптуры – многоэтапный процесс. Это и лепка, и снятие формы, и работа с гипсом, с пластиком. Всё это очень затягивает, этим очень нравится заниматься», – признался художник.Сегодня его работы украшают общественные пространства и становятся частью известных проектов.
Главная мечта скульптора – создать уникальную фигуру для родного Раменского, чтобы ещё одна авторская работа стала новой достопримечательностью города и долгие годы радовала жителей.