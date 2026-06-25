Подмосковные брейкеры завоевали три медали на Кубке мира в Москве
Участники из Московской области завоевали три медали на Кубке мира по брейкингу, который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото в командных соревнованиях 4×4 среди мужчин 19 лет и старше взял подмосковный брейкер Мирослав Чернов из областного Центра олимпийских видов спорта в Химках. Он выступил в составе команды Green Panda.
Серебряную медаль в командных соревнованиях 2×2 среди мужчин 19 лет и старше Чернов выиграл в паре с Даниилом Хотьковым.
Бронзовую награду в командных соревнованиях 2×2 среди женщин 19 лет и старше взяла Вероника Никишина в паре с Викторией Тихоновой. Никишина также представляет областной Центр олимпийских видов спорта.
Брейкинг – олимпийская дисциплина, дебютировавшая на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Кубок мира по брейкингу – один из ключевых международных стартов в этом виде спорта.
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