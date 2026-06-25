Подмосковные брейкеры завоевали три медали на Кубке мира в Москве

25 июня 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участники из Московской области завоевали три медали на Кубке мира по брейкингу, который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.