В Раменском после благоустройства открыли набережную Борисоглебского озера

25 июня 2026, 19:02

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе завершили третий этап масштабного благоустройства зоны отдыха у Борисоглебского озера. Работы проходили благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе администрации.





Обновлённая набережная входит в состав объекта культурного наследия регионального значения – усадьбы «Раменское» XVIII-XIX веков. Теперь она официально открыта для посещения. Проект позволил сохранить историческую ценности объекта и внедрить современные стандарты городского комфорта.



На торжественном мероприятии глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев встретился с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на едином госэкзамене. Он поздравил молодых людей с высокими достижениями и пожелал дальнейших успехов.

«Приглашаю всех прогуляться по новой набережной, оценить результат нашей работы и приятно провести время. Берегите эту красоту, и до встречи на Борисоглебском озере», – сказал Малышев.

Фото: Раменский медиацентр