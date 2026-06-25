В Раменском после благоустройства открыли набережную Борисоглебского озера
В Раменском муниципальном округе завершили третий этап масштабного благоустройства зоны отдыха у Борисоглебского озера. Работы проходили благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе администрации.
Обновлённая набережная входит в состав объекта культурного наследия регионального значения – усадьбы «Раменское» XVIII-XIX веков. Теперь она официально открыта для посещения. Проект позволил сохранить историческую ценности объекта и внедрить современные стандарты городского комфорта.
На торжественном мероприятии глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев встретился с выпускниками школ, набравшими 100 баллов на едином госэкзамене. Он поздравил молодых людей с высокими достижениями и пожелал дальнейших успехов.
«Приглашаю всех прогуляться по новой набережной, оценить результат нашей работы и приятно провести время. Берегите эту красоту, и до встречи на Борисоглебском озере», – сказал Малышев.
Благоустройство охватило две тысячи квадратных метров. На территории созданы зоны отдыха. На набережной обустроены четыре тематические локации на деревянных настилах – «Смотровая беседка», «Городские балконы», «Городской солярий» и камерная зона отдыха под деревьями.
Специалисты проложили новые пешеходные дорожки с учётом требований безбарьерной среды. Они адаптированы для маломобильных граждан и родителей с колясками.
На набережной смонтирована система современного паркового освещения. Безопасность жителей круглосуточно обеспечивают новые системы оповещения и камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».
На объекте уложили новые газоны, высадили молодые деревья и кустарники. На территории установили туалетные модули, организовали круглосуточный пункт охраны.