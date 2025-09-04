В Мособлдуме объяснили, как будет работать закон о запрете продажи алкоголя в Подмосковье

04 сентября 2025, 17:37

Депутат Керселян: продавать алкоголь в Подмосковье будут с 13:00 до 15:00

оригинал Фото: Istock/ValentynVolkov

С первого сентября в Подмосковье запрещена продажа спиртного в магазинах во дворах многоквартирных домов. Закон приняла Мособлдума в ходе осенней сессии.





Председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы Сергей Керселян в беседе с «Радио 1» заявил, что для кафе и общепита главное изменение заключается в возможности продавать алкоголь с 8 утра до 23 часов.





«Только рестораны имеют право работать в ночное время. Это первая ступень, поскольку закон, который мы приняли, многогранный, там есть еще другие нормы», — сказал эксперт.

«Это тоже новая норма, но она не вступила в силу первого сентября. Это был некий опережающий шаг, потому что, по информации из других областей, есть так называемые «псевдокафе» или «наливайки» под видом общепита, где продается в розницу алкоголь. Закон, что продавать алкоголь можно только с 13:00 до 15:00, вступит в силу 1 марта 26-го года», — отметил специалист.