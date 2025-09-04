В Мособлдуме объяснили, как будет работать закон о запрете продажи алкоголя в Подмосковье
Депутат Керселян: продавать алкоголь в Подмосковье будут с 13:00 до 15:00
С первого сентября в Подмосковье запрещена продажа спиртного в магазинах во дворах многоквартирных домов. Закон приняла Мособлдума в ходе осенней сессии.
Председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы Сергей Керселян в беседе с «Радио 1» заявил, что для кафе и общепита главное изменение заключается в возможности продавать алкоголь с 8 утра до 23 часов.
«Только рестораны имеют право работать в ночное время. Это первая ступень, поскольку закон, который мы приняли, многогранный, там есть еще другие нормы», — сказал эксперт.
По его словам, также в первом чтении принята норма, согласно которой продавать алкоголь в многоквартирных домах теперь можно будет только с 13 до 15 часов.
«Это тоже новая норма, но она не вступила в силу первого сентября. Это был некий опережающий шаг, потому что, по информации из других областей, есть так называемые «псевдокафе» или «наливайки» под видом общепита, где продается в розницу алкоголь. Закон, что продавать алкоголь можно только с 13:00 до 15:00, вступит в силу 1 марта 26-го года», — отметил специалист.
Он добавил, что помогать в контроле за соблюдением закона должны сами жители, тогда это будет эффективно.