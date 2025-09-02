Пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске
В Великобритании пьяного пассажира сняли с рейса авиакомпании Freebird и вывезли из аэропорта на инвалидной коляске. Об этом сообщает The Mirror.
Инцидент произошел 24 июня в городе Ньюкасл-апон-Тайн. В тот день 36-летний Адам Макдермотт поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения. После того, как его несколько раз вырвало перед взлетом, бортпроводники вызвали полицию.
Прибывшие на место правоохранители потребовали от мужчины покинуть самолет, но тот, пошатываясь в разные стороны, наотрез отказался. В итоге им пришлось выпроваживать его самостоятельно, а после посадить в инвалидное кресло, чтобы вывезти за пределы авиагавани.
Британца задержали; вылет лайнера из-за его действий задержали на 40 минут. В октябре по этому делу состоится суд.
