Пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске

The Mirror: в Британии пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на коляске
Фото: iStock/ViktorCap

В Великобритании пьяного пассажира сняли с рейса авиакомпании Freebird и вывезли из аэропорта на инвалидной коляске. Об этом сообщает The Mirror.



Инцидент произошел 24 июня в городе Ньюкасл-апон-Тайн. В тот день 36-летний Адам Макдермотт поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения. После того, как его несколько раз вырвало перед взлетом, бортпроводники вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители потребовали от мужчины покинуть самолет, но тот, пошатываясь в разные стороны, наотрез отказался. В итоге им пришлось выпроваживать его самостоятельно, а после посадить в инвалидное кресло, чтобы вывезти за пределы авиагавани.

Британца задержали; вылет лайнера из-за его действий задержали на 40 минут. В октябре по этому делу состоится суд.

Лидия Пономарева

