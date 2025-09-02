Пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске

02 сентября 2025, 18:18

The Mirror: в Британии пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на коляске

Фото: iStock/ViktorCap

В Великобритании пьяного пассажира сняли с рейса авиакомпании Freebird и вывезли из аэропорта на инвалидной коляске. Об этом сообщает The Mirror.