Губернаторы трех регионов пообещали ужесточить продажу алкоголя

Губернаторы дальневосточных регионов намерены ужесточить продажу алкоголя
В последние дни на Восточном экономическом форуме в рамках обсуждения социальных и экономических вопросов власти нескольких регионов Дальнего Востока озвучили намерение ужесточить правила продажи алкоголя. Об этом пишет РИА Новости.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов, выступая на мероприятии, подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что наличие алкоголя в шаговой доступности — это проблема, требующая незамедлительного решения.
«Мы планомерно будем продолжать закручивать гайки», — заявил Носов, подчеркивая необходимость сокращения количества точек продаж и постепенного увеличения радиуса, в пределах которого разрешена реализация алкогольной продукции.
Не остался в стороне и губернатор Амурской области Василий Орлов, который добавил, что в его регионе будет введено ограничение на расстояние между точками продажи алкоголя и социальными объектами, а также жилыми домами.
«Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования», — сообщил, в свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Такое единодушие свидетельствует о растущем осознании проблемы алкоголизма и его негативного влияния на общество. В условиях, когда социальные проблемы становятся все более актуальными, власти региона намерены предпринять решительные шаги для защиты здоровья населения и улучшения качества жизни граждан. Ужесточение правил продажи алкоголя — это не просто административная мера, а попытка изменить общественные настроения и культуру потребления.