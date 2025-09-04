Губернаторы трех регионов пообещали ужесточить продажу алкоголя

04 сентября 2025, 08:03

Губернаторы дальневосточных регионов намерены ужесточить продажу алкоголя

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В последние дни на Восточном экономическом форуме в рамках обсуждения социальных и экономических вопросов власти нескольких регионов Дальнего Востока озвучили намерение ужесточить правила продажи алкоголя. Об этом пишет РИА Новости.





Губернатор Магаданской области Сергей Носов, выступая на мероприятии, подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что наличие алкоголя в шаговой доступности — это проблема, требующая незамедлительного решения.





«Мы планомерно будем продолжать закручивать гайки», — заявил Носов, подчеркивая необходимость сокращения количества точек продаж и постепенного увеличения радиуса, в пределах которого разрешена реализация алкогольной продукции.

«Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования», — сообщил, в свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.