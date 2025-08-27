В музее «Горки Ленинские» открылась выставка о повседневной жизни кремлевской элиты 1920-30-х гг.

27 августа 2025, 18:25

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» начала работу новая выставка «Повседневная жизнь в Кремле. 1918 – 1936 гг.». Экспозиция, развернутая в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле», предлагает посетителям уникальный взгляд на частную жизнь семьи Ульяновых и первых лиц советского государства, раскрывая противоречие между революционными лозунгами о «новом быте» и реальными практиками потребления формирующейся номенклатуры.





Выставка построена на контрастах, которые как нельзя лучше характеризуют эпоху. С одной стороны, здесь представлены предметы роскоши — дворцовый фарфор, доставшийся новой власти по наследству от старого режима: коронационные тарелки с царскими гербами и сервизы. С другой — простые, даже бедные вещи, свидетельствующие о тотальном дефиците первых постреволюционных лет. Яркий пример — кастрюля с заплатой, которой пользовалась сестра Ленина, Мария Ильинична. Многих хозяйственных мелочей просто не существовало, и даже первой семье государства приходилось импровизировать.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

Ключевая тема выставки — формирование замкнутой системы снабжения советской элиты. Если в начале 1920-х годов распределение материальных благ — жилья, мебели, продуктов — носило хаотичный характер и происходило путем простого изъятия и перераспределения ценностей, то к 1933-1934 годам она оформилась в стройную структуру.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

Закрытые распределители («спецмагазины») с особыми ценами и дефицитными товарами, строительство специального жилья для высшего руководства, бесплатное пользование коммунальными услугами, элитное медицинское обслуживание – все это приобрело организованный и системный вид.



На выставке можно увидеть вещественные доказательства этой системы: квитанции на получение продуктов и уникальный документ — книгу расходов домработницы Ульяновых за 1934 год.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

Как отметил в своем комментарии директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Е.Г. Сарамуд, выставка наглядно демонстрирует, как жизненные привычки победили революционные утопии.





«Сравнивая быт представителей большевистской элиты с официально заявлявшимся курсом на коммунистический быт, хочется, перефразировав слова самого Ленина, сказать, что "быт оказался сильнее". Даже семьи лидеров коммунистической партии сохраняли черты быта, привычные с детства», — подчеркнул он.