В музее «Новый Иерусалим» откроется грандиозная выставка русской лаковой миниатюры

Фото: Министерство культуры и туризма МО

28 ноября в подмосковном музее «Новый Иерусалим» (г. Истра) стартует масштабный выставочный проект «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй». Это событие станет значимым культурным явлением, объединившим около 300 уникальных произведений искусства с общей площадью экспозиции 1500 кв. м. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.



Этот проект задуман как особое пространство для диалога, где через призму тысячелетней истории раскрывается путь развития России. Центральная тема — преемственность культурных традиций и их непреходящее значение для будущего. Шкатулки, ларцы, панно и другие предметы, созданные руками признанных мастеров из Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя, выступают в роли живого моста, связывающего прошлое с настоящим.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Выставка приурочена к знаковому событию — 230-летию Федоскинского промысла, занимающему особое место в истории русского декоративно-прикладного искусства.

Лаковая миниатюра — это больше чем ремесло; это символ традиций и мастерства, передающихся через поколения. Хотя техника лаковой живописи известна многим культурам, а ее родиной считается Китай, в России она обрела свой уникальный голос. Расцвет промысла пришелся на XVIII век, когда при Петре I лаковое дело стали преподавать в Академии художеств. Русские мастера отошли от восточных сюжетов, наполнив миниатюру образами, близкими национальному сердцу: народными гуляниями, чаепитиями, тройками, а позже — сценами из сказок и былин.

Особенность русской лаковой живописи сформировалась под глубоким влиянием иконописной традиции. От иконы миниатюра унаследовала утонченность образов, лаконичность композиции и символичность. Из народных росписей она впитала яркость палитры и простоту рисунка. Изначально украшавшие табакерки и шкатулки, сегодня эти изделия являются воплощением красоты и праздника, настоящим символом культурного наследия России.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Как отметила директор музея Анна Антипенко, целью проекта стало не только демонстрация искусства, но и создание масштабного повествования о культурном феномене, отражающем историю страны.

Экспозиция разделена на три тематических зала, выстроенных в хронологическом порядке:

  • Первый зал погружает в эстетику народной жизни XVIII–XIX веков, показывая «праздничный мир», дававший людям силы и волю.
  • Второй зал посвящен «смутному времени» — от эпохи народных бунтов до социализма, где миниатюра стала летописью исторических потрясений.
  • Третий зал «Единение» представляет современное развитие традиции, демонстрируя ее живучесть и актуальность.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Сквозным сюжетом всей выставки станет эпос «Слово о полку Игореве», представленный как в классических, так и в современных трактовках.

Для создания полной картины явления к проекту привлечены ведущие музеи страны: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Ивановский областной художественный музей, Государственные музеи Палехского и Холуйского искусства, музей-заповедник «Усадьба «Мураново», а также частные коллекционеры.

Гости увидят работы более 50 выдающихся советских и российских художников. Среди них — мэтры «серебряного периода»: Геннадий Ларишев, Михаил Пашинин (Федоскино); Борис Ермолаев, Валентин и Татьяна Ходовы (Палех); Лев Фомичёв, Валентин Фокеев (Мстёра); Владимир Белов (Холуй). Также будут представлены и современные авторы, такие как Сергей Козлов (Федоскино) и Денис Молодкин (Мстёра).

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Выставка будет работать до 24 мая 2026 года. К ее открытию подготовлена специальная параллельная программа: тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и квесты для посетителей всех возрастов. Исследовать экспозицию можно будет и самостоятельно с помощью аудиогида, который раскроет детали и истории создания миниатюр.

Этот проект станет логическим продолжением успешной выставки «Небесная мастерская», проходившей в музее в 2020 году, и позволит гостям по-новому взглянуть на все грани русской культурной самобытности.

Анастасия Панченко

