В музее «Новый Иерусалим» откроется грандиозная выставка русской лаковой миниатюры

06 ноября 2025, 19:00

Фото: Министерство культуры и туризма МО

28 ноября в подмосковном музее «Новый Иерусалим» (г. Истра) стартует масштабный выставочный проект «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй». Это событие станет значимым культурным явлением, объединившим около 300 уникальных произведений искусства с общей площадью экспозиции 1500 кв. м. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.





Этот проект задуман как особое пространство для диалога, где через призму тысячелетней истории раскрывается путь развития России. Центральная тема — преемственность культурных традиций и их непреходящее значение для будущего. Шкатулки, ларцы, панно и другие предметы, созданные руками признанных мастеров из Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя, выступают в роли живого моста, связывающего прошлое с настоящим.



Фото: Министерство культуры и туризма МО



Выставка приурочена к знаковому событию — 230-летию Федоскинского промысла, занимающему особое место в истории русского декоративно-прикладного искусства.



Лаковая миниатюра — это больше чем ремесло; это символ традиций и мастерства, передающихся через поколения. Хотя техника лаковой живописи известна многим культурам, а ее родиной считается Китай, в России она обрела свой уникальный голос. Расцвет промысла пришелся на XVIII век, когда при Петре I лаковое дело стали преподавать в Академии художеств. Русские мастера отошли от восточных сюжетов, наполнив миниатюру образами, близкими национальному сердцу: народными гуляниями, чаепитиями, тройками, а позже — сценами из сказок и былин.



Особенность русской лаковой живописи сформировалась под глубоким влиянием иконописной традиции. От иконы миниатюра унаследовала утонченность образов, лаконичность композиции и символичность. Из народных росписей она впитала яркость палитры и простоту рисунка. Изначально украшавшие табакерки и шкатулки, сегодня эти изделия являются воплощением красоты и праздника, настоящим символом культурного наследия России.



Фото: Министерство культуры и туризма МО



Как отметила директор музея Анна Антипенко, целью проекта стало не только демонстрация искусства, но и создание масштабного повествования о культурном феномене, отражающем историю страны.



Экспозиция разделена на три тематических зала, выстроенных в хронологическом порядке:





Первый зал погружает в эстетику народной жизни XVIII–XIX веков, показывая «праздничный мир», дававший людям силы и волю.

Второй зал посвящен «смутному времени» — от эпохи народных бунтов до социализма, где миниатюра стала летописью исторических потрясений.

Третий зал «Единение» представляет современное развитие традиции, демонстрируя ее живучесть и актуальность.

Фото: Министерство культуры и туризма МО



