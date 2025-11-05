В Котельниках отметили День народного единства
Котельники отпраздновали День народного единства рядом мероприятий, которые наполнили город духом единства и уважения к традициям.
Как отметили в администрации городского округа, центральным событием стал областной открытый фестиваль‑конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году он установил рекорд. В событии приняли участие 603 человека из 21 муниципального образования.
На сцене Дома культуры «Белая Дача» звучали русские песни и мелодии гармони, у гостей была возможность увидеть выставку народных костюмов и сделать снимки в уютной фотозоне. Праздничная программа объединила разные поколения и подчеркнула многообразие культурного наследия России.
Работу конкурсантов оценивало жюри под председательством Заслуженной артистки России Елены Николаевны Кутузовой.
В состав экспертной комиссии вошли также заслуженный артист Московской области и преподаватель РАМ имени Гнесиных Алексей Сысоев, солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, доцент кафедры народно‑певческого искусства МГИК Галина Красовская, заслуженный артист России Павел Зайцев.
Каждому участнику вручили дипломы в знак признания любви к народному искусству и вклада в сохранение традиций. Праздничное настроение дополнило участие котельниковских художественных коллективов во всероссийской акции «Матушка Земля».
