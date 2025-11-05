Достижения.рф

В Котельниках отметили День народного единства

Фото: Администрация г.о. Котельники

Котельники отпраздновали День народного единства рядом мероприятий, которые наполнили город духом единства и уважения к традициям.



Как отметили в администрации городского округа, центральным событием стал областной открытый фестиваль‑конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году он установил рекорд. В событии приняли участие 603 человека из 21 муниципального образования.

Фото: Администрация г.о. Котельники

На сцене Дома культуры «Белая Дача» звучали русские песни и мелодии гармони, у гостей была возможность увидеть выставку народных костюмов и сделать снимки в уютной фотозоне. Праздничная программа объединила разные поколения и подчеркнула многообразие культурного наследия России.

Работу конкурсантов оценивало жюри под председательством Заслуженной артистки России Елены Николаевны Кутузовой.

В состав экспертной комиссии вошли также заслуженный артист Московской области и преподаватель РАМ имени Гнесиных Алексей Сысоев, солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, доцент кафедры народно‑певческого искусства МГИК Галина Красовская, заслуженный артист России Павел Зайцев.

Фото: Администрация г.о. Котельники

Каждому участнику вручили дипломы в знак признания любви к народному искусству и вклада в сохранение традиций. Праздничное настроение дополнило участие котельниковских художественных коллективов во всероссийской акции «Матушка Земля».
