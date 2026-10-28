В музее-заповеднике Чайковского отметят День памяти композитора

28 октября 2026, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского 6 ноября отметит День памяти великого композитора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Посетители смогут услышать звучание рояля фирмы «Беккер», на котором играл сам Пётр Ильич, погрузиться в атмосферу клинского дома. Программу откроют торжественная часть и возложение цветов к памятнику Чайковскому в парке музея-заповедника.

«В течение всего дня будут проходить обзорные экскурсии по мемориальному комплексу музея-заповедника. Экскурсанты услышат произведения композитора, исполненные на рояле, который помнит не только руки Чайковского, но и многих лучших музыкантов, почитавших за честь прикоснуться к клавишам этого инструмента. В этот день дети с родителями смогут посетить Детский центр и стать участниками музейного занятия «Цветы для П. И. Чайковского», а также квестов «Музейное путешествие» по парку и «Завещание гения» по экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь», – рассказали в пресс-службе.

Фото: музей-заповедник П. И. Чайковского

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО