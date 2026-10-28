В музее-заповеднике Чайковского отметят День памяти композитора
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского 6 ноября отметит День памяти великого композитора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители смогут услышать звучание рояля фирмы «Беккер», на котором играл сам Пётр Ильич, погрузиться в атмосферу клинского дома. Программу откроют торжественная часть и возложение цветов к памятнику Чайковскому в парке музея-заповедника.
«В течение всего дня будут проходить обзорные экскурсии по мемориальному комплексу музея-заповедника. Экскурсанты услышат произведения композитора, исполненные на рояле, который помнит не только руки Чайковского, но и многих лучших музыкантов, почитавших за честь прикоснуться к клавишам этого инструмента. В этот день дети с родителями смогут посетить Детский центр и стать участниками музейного занятия «Цветы для П. И. Чайковского», а также квестов «Музейное путешествие» по парку и «Завещание гения» по экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь», – рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, 7 ноября состоится концерт Виолончельной академии «В день памяти П. И. Чайковского». Произведения Петра Ильича будут исполнены в гармоничном диалоге с шедеврами Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса и других выдающихся композиторов. Концерт представит многообразие виолончельного и фортепианного репертуара, раскроет глубокую лирику и драматичную экспрессию классической музыки.
Подробная информация и расписание мероприятий доступны на сайте музея-заповедника.
Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину – первый в России мемориальный музыкальный музей, центр сохранения, изучения и популяризации творческого наследия великого композитора. Он был создан в 1894 году.
Музей в Клину ежегодно принимает сотни тысяч посетителей из разных стран. Традиционными стали циклы концертов в честь дня рождения и дня памяти Чайковского, летний фестиваль на открытом воздухе «Именины Петра», программа «Рождественские встречи у Чайковского».
С 2015 года в музее проводится Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского с участием выдающихся российских и зарубежных исполнителей.