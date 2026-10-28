Передвижной медкомплекс совершит в ноябре три выезда в сёла округа Коломна
Три выезда в малые населённые пункты округа Коломна — посёлок Пески, село Федосьино и село Непецино — запланировали для передвижного диагностического комплекса Коломенской больницы в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мобильный комплекс оборудован флюорографом и маммографом. Исследования, которые проводят на этой аппаратуре, особенны важны для выявления рака молочных желез и заболеваний лёгких.
«За один выезд комплекса в село пройти исследования могут около 30-40 человек, поэтому о намерении пройти флюорографию и маммографию жителям следует сообщить своему врачу заранее», — сказала заместитель главврача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.В Пески передвижной комплекс приедет 11 ноября. Он будет находиться рядом с поликлиникой — у дома №2 по 1-й Школьной улице. Поездка в Федосьино состоится 18 ноября. Приём проведут у местной амбулатории (Шоссейная улица, дом №1). А в Непецино диагностику будут проводить 25 ноября у поликлиники (дом №6б).