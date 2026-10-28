Сотрудник прокуратуры провёл урок кибербезопасности для можайских старшеклассников
В Можайском муниципальном округе повышают правовую грамотность молодёжи. Представитель прокуратуры муниципалитета провел в школе №1 открытый урок для учеников 10-11 классов, сообщили в пресс-службе администрации.
Мероприятие собрало около 50 старшеклассников. Спикер подробно описал ребятам современные схемы мошенничества, с которыми часто сталкиваются не только взрослые, но и подростки.
«Особое внимание уделили психологическим аспектам. Представитель надзорного ведомства рассказал, как именно злоумышленники начинают манипулировать потенциальными жертвами, какие методы убеждения и давления они используют в тех или иных случаях, чтобы завладеть деньгами или персональными данными», – отметили в пресс-службе.Учащимся привели конкретные примеры из практики и эффективных путях решения проблемных ситуаций. Специалист дал чёткие алгоритмы действий, которые помогут распознать обман и не стать жертвой аферистов.
Ученики старших классов слушали лекцию с большим вниманием и активно задавали вопросы, интересуясь, как обезопасить себя и своих близких в цифровой среде.