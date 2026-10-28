В Подмосковье стартовали экскурсии для школьников по базам коммунальных служб
Серия образовательных экскурсий для школьников по базам муниципальных коммунальных служб стартовала в Московской области. Ребята смогут увидеть, как устроена работа городского хозяйства и какие ресурсы коммунальщики готовят к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экскурсии задуманы как практическое знакомство с профессиями и повседневными задачами специалистов. Вместо рассказа в классе школьникам покажут производственные площадки, настоящее оборудование и технику, необходимые для содержания улиц и дворов.
«На базах муниципальных бюджетных учреждений посетители рассмотрят комбинированные дорожные машины, тракторы и мини-погрузчики. Специалисты объяснят, для каких работ применяют разные виды техники и как её оснащают перед выездом. Ребятам также покажут навесные роторные щётки, отвалы, распределители реагентов и средства малой механизации. В программу включено посещение ремонтных мастерских, тёплых стоянок и складов», — говорится в сообщении.Отдельное внимание в ходе экскурсий уделят подготовке к первому снегу: сотрудники расскажут, как проверяют машины, планируют дежурства и распределяют задачи между бригадами. Школьники узнают, кто управляет специализированной техникой и как организована уборка дорог и дворов, вывоз снега и текущий ремонт придомовых территорий.
«Помимо современных машин, детям представят цифровые решения, используемые в городском хозяйстве: датчики, камеры и системы мониторинга. Школьникам расскажут о сервисе «Яндекс Вектор», который помогает отслеживать местоположение сотрудников в режиме реального времени — например, трактористов и дворников», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.А министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко отметил, что подобные встречи в регионе проводят регулярно.
«Важно знакомить детей с работой разных специалистов — от водителей и машинистов до работников, отвечающих за благоустройство и озеленение. Такие экскурсии помогают показать, сколько труда стоит за чистотой и ухоженным видом дворов», — подчеркнул Даниленко.
Организаторы надеются, что личное знакомство с коммунальной сферой не только расширит кругозор школьников, но и поможет им задуматься о будущей профессии.