В Подмосковье стартовали экскурсии для школьников по базам коммунальных служб

28 октября 2026, 18:13

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Серия образовательных экскурсий для школьников по базам муниципальных коммунальных служб стартовала в Московской области. Ребята смогут увидеть, как устроена работа городского хозяйства и какие ресурсы коммунальщики готовят к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Экскурсии задуманы как практическое знакомство с профессиями и повседневными задачами специалистов. Вместо рассказа в классе школьникам покажут производственные площадки, настоящее оборудование и технику, необходимые для содержания улиц и дворов.





«На базах муниципальных бюджетных учреждений посетители рассмотрят комбинированные дорожные машины, тракторы и мини-погрузчики. Специалисты объяснят, для каких работ применяют разные виды техники и как её оснащают перед выездом. Ребятам также покажут навесные роторные щётки, отвалы, распределители реагентов и средства малой механизации. В программу включено посещение ремонтных мастерских, тёплых стоянок и складов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Помимо современных машин, детям представят цифровые решения, используемые в городском хозяйстве: датчики, камеры и системы мониторинга. Школьникам расскажут о сервисе «Яндекс Вектор», который помогает отслеживать местоположение сотрудников в режиме реального времени — например, трактористов и дворников», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«Важно знакомить детей с работой разных специалистов — от водителей и машинистов до работников, отвечающих за благоустройство и озеленение. Такие экскурсии помогают показать, сколько труда стоит за чистотой и ухоженным видом дворов», — подчеркнул Даниленко.